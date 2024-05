DE ROSSI: “La formazione? Voglio mettere un po’ di ciccia in area. Dybala sente fastidio, dobbiamo stare attenti”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno dell’Europa League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Un po’ di novità per provare a sorprendere il Bayer Leverkusen.

“Vogliamo mettere un po’ di ciccia in area, siamo stati un po’ costretti per le condizioni di Dybala. Spinazzola e Angelino quando giocano insieme si interscambiano, hanno differenti modi di far male, uno è più dribblatore, uno crossa di sinistro, uno di destro, uno mette i palloni dove vuole, possono essere una soluzione con i palloni in area per Lukaku”.

Dybala?

“Se fosse stata un’altra partita, lo avremmo lasciato a casa. Ieri ha avuto ancora un po’ di fastidio, abbiamo fatto i controlli e non ha niente di preoccupante, però lui sente fastidio e dobbiamo stare attenti, se lo metti in campo rischi che non spinge, proverà nel riscaldamento per vedere se avrà 20-30 minuti se ne avremo bisogno”

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!