BAYER LEVERKUSEN-ROMA: arbitra l’olandese Makkelie

NOTIZIE ROMA CALCIO – La UEFA ha reso note le designazioni per il ritorno delle semifinali di Europa League: Bayer Leverkusen-Roma sarà diretta da Danny Makkelie.

Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries mentre il quarto ufficiale sarà Serdar Gözübüyük. Rob Dieperink sarà il VAR mentre l’AVAR sarà Pol van Boekel.

Precedenti in chiaroscuro per i giallorossi con il fischietto olandese, che ha diretto la Roma in tre occasioni: due vittorie contro Porto e Villarreal, ma anche una pesante sconfitta per 4 a 1 sul campo del Barcellona (con i giallorossi che poi però rimontarono al ritorno).

Proprio in quella occasione la Roma lamentò lo scarso coraggio dell’arbitro (Dzeko su tutti) per non aver fischiato due rigori ai giallorossi che erano apparsi evidenti.