Roma, voglia di Chiesa: DDR spinge, Friedkin ci prova. Juve in pressing per farlo rinnovare

AS ROMA NEWS – Tutto come previsto. Il nome di Federico Chiesa è pronto a infiammare l’estate romanista, ma anche quella bianconera. L‘attaccante 26enne è finito nel mirino del club giallorosso, con Daniele De Rossi pronto a farne un perno della squadra del futuro.

Con Allegri il rapporto non è mai decollato, diversa l’intesa con il neo allenatore romanista. I due si sono mandati segnali nelle ultime settimane: De Rossi lo stima tantissimo, e lo considera un calciatore top per il 4-3-3 con cui vuole ridisegnare la Roma dell’anno prossimo.

Il tecnico lo ha già fatto presente a Dan Friedkin nel corso della telefonata avuta tra i due qualche giorno fa. Il presidente, abituato ai colpi a sensazione, ha intenzione di provarci se sarà possibile arrivare a dama: molto dipenderà dal rinnovo di contratto che Chiesta sta discutendo con la Juventus.

Il suo accordo con i bianconeri è in scadenza nel 2025, e cioè tra un anno: questo mette in una posizione di debolezza Giuntoli, che mira a strappargli almeno un altro anno di contratto per non rischiare di perderlo a parametro zero. La Juventus quindi è in pressing sull’agente del calciatore.

Sarà dunque decisiva la volontà di Chiesa. L’attaccante, per rinnovare con i bianconeri, chiede uno stipendio top (attualmente guadagna 5 milioni più 1 di bonus ma vorrebbe un ritocco verso l’alto) e di essere messo al centro del nuovo progetto juventino. Giuntoli spera di chiudere l’accordo prima dell’Europeo. La Roma, dal canto suo, non molla. E se in estate ci saranno spiragli, sarà pronta all’assalto.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Tuttosport

