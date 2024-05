“ON AIR!” – ROSSI: “Gasperini? Un poveraccio”, CASANO: “Ndicka gli farà gol domenica”, PRUZZO: “A Chiesa in giallorosso credo quasi zero”, MORONI: “Per averlo rinuncerei a Lukaku”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini è un poveraccio…è uno che sarà ricordato come un ottimo allenatore, ma non come una grande persona. Il giorno che smetterà, dubito che ci sarà gente che lo ricorderà come una brava persona, devo ancora trovare qualcuno che ne parla bene dal punto di vista umano…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le parole di Gasperini? La Roma dal rinvio di quella partita di Udine non ha avuto nessun vantaggio, ma solo svantaggi. Già questo basterebbe a giustificare la malafede di chi apre bocca e gli dà fiato. Se poi il problema è che Ndicka non è morto…allora certe parole si qualificano da sole. Per me Gasperini resta quello che, con le bare che attraversavano Bergamo, se ne andava in giro per l’Europa a esportare il Covid sapendo di averlo, e che ha preso a calci in c*lo un ispettore dell’antidoping che guarda caso era andato a fare un controllo a sorpresa…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La vera domanda che deve farsi la Roma su Abraham è: qual è il vero Tammy? E’ il centravanti d’area di rigore del primo anno, quello che ogni palla che arriva in area sembra sbattergli addosso per finire in porta, o è quell’attaccante che vive solo di frenesia? … Smettiamola di dire che con De Rossi la Roma è comunque sesta e che non è cambiato nulla: con Mourinho avevamo fatto 29 punti in 20 partite, record negativo degli ultimi 20 anni, con De Rossi la Roma ha una media di più di 2 punti a partita, è terza in classifica da quando è arrivato lui… Levatevi dalla bocca sta storia del “che è cambiato?“… Le parole di Gasperini? Per me Ndicka domenica gioca e segna il suo primo gol con la Roma…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Per arrivare a Chiesa io rinuncerei pure a Lukaku. Chiesa sarebbe un sogno, sta tornando a essere quello dell’Europeo… Chi capisce di calcio sa dove mettere mano: il terzino, i centrocampisti, l’esterno e il centravanti se non resta Lukaku…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Chiesa? C’è il piccolo problema della Juventus che vuole soldi… E’ vero, sarebbe un attacco da sogno, però con Lukaku. Se prendi Dybala, poi Lukaku, e ora ci metti Chiesa stai creando qualcosa. Se però mi togli Lukaku e mi lasci Abraham… Le parole di Gasperini? Se proprio vogliamo essere cinici, Joe Barone purtroppo è venuto a mancare nell’albergo, il nostro giocatore invece è caduto a terra mentre era in campo… La Roma non ce l’ha mica con l’Atalanta, ma con la Lega. De Rossi non ha mai parlato dell’Atalanta, ma di una partita che falsa il campionato… Se ieri la Salernitana avesse battuto l’Atalanta sarebbe stato un grande vantaggio per la Roma, avrei perfino stretto la mano a Sabatini…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Chiesa? Prima deve rinnovare il contratto con la Juventus, in quel modo sarebbe possibile anche un prestito con obbligo di riscatto. Altrimenti non puoi chiedere 35 milioni per un giocatore in scadenza di contratto…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Dybala? Non so quello che deciderà De Rossi, ma io in questo momento non me lo aspetto in campo dal primo minuto. Se un giorno parleremo della carriera di Baldanzi alla Roma, potremo indicare come il 5 maggio come la data di nascita della sua storia alla Roma, potrebbe essere storica nella sua carriera. E’ una data spartiacque: in una partita di livello ha fatto vedere le sue qualità, anche in fase di non possesso. Che ha talento lo sanno tutti, ma che questo talento possa essere messo al servizio di una grande squadra per raggiungere risultati ambiziosi è una cosa sulla quale nessuno ha delle certezze. Se dovesse essere in campo giovedì sera, e le cose dovessero andare bene, potrebbe assumere la titolarità in questo finale di stagione…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Gasperini? Allenatore intelligente, ma persona meno…quello della Roma non è un attacco all’Atalanta, ma alle istituzioni del calcio, incapaci di trovare una soluzione del problema che rischia di destabilizzare il campionato…Se Gasperino il carbonaro non lo capisce, forse è perchè ha avuto un trauma da ragazzino…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Chiesa alla Roma? Non mi piace commentare quello che scrivono altri…di sicuro è un calciatore che piace, ma non penso ci siano allenatori a cui non piaccia. Però poi ci si scontra con la realtà, col costo del cartellino, dal fatto che non si sa se la Roma andrà in Champions…Mi sembra che il nuovo ds andrà da un’altra parte, su un ringiovanimento della rosa e un abbattimento dei costi. Chiesa per me vale 35-40 milioni nonostante sia in scadenza, e mi sembra strano che la Roma possa spendere certe cifre…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Atalanta-Fiorentina potrebbe essere una partita totalmente inutile se la Roma vincesse le ultime tre partite… Per cui invece di pensare a quando verrà giocata quella partita, pensasse a quando gioca lei e a vincere a Bergamo. E l’Atalanta pensasse a non perdere contro la Roma…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Chiesa? Sarà tutto delineato quando sarà ufficiale l’addio di Allegri. Per Chiesa il primo incentivo alla firma è la partenza di Allegri. Il giocatore alla Jvue sta bene e non sarei sorpreso se rinnovasse. Andare a Roma mi sembra un’operazione abbastanza onerosa, non tanto per il cartellino, perchè è in scadenza di contratto, ma la Roma ha i lacci della Uefa, se fa quel tipo di operazione ne deve fare altre in uscita…io non cavalcherei troppo questa pista romana. Io me lo immagino ancora a Torino, ma senza Allegri…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Chiesa ha avuto dei problemi fisici ma è un grande giocatore. Il problema di Chiesa è Allegri, non ho dubbi su questo. Ma siccome tutti ci danno per certo l’arrivo di Thiago Motta, lui la prima cosa che farà è chiedere la conferma di Chiesa. Però se fossi nella Roma, certo che lo prenderei, di corsa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A Chiesa in giallorosso ci credo quasi zero…gli do l’1% di possibilità. La Roma mi sembra orientata a un altro tipo di mercato, e il giocatore mi risulta che se dovesse lasciare la Juve vorrebbe andare in Premier. La Roma sta pensando ad altro…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Chiesa? Abbiamo avuto delle conferme sulla volontà di rinnovare con la Juventus per un altro anno, un accordo ponte che lo lascerebbe libero l’anno prossimo di scegliere dove andare. Poi se dovesse arrivare un’offerta dalla Roma o da un club inglese che soddisfa entrambi…però Chiesa è molto ambizioso, l’Aston Villa si era fatto avanti e lui non l’ha ritenuto sufficiente convincerlo a lasciare la Juve. Lui si vede in un grande club, non si vede all’Aston Villa e non so se si vede la Roma. Vediamo se cambierà idea e se accetterà destinazioni che sono meno prestigiose… La bestemmia di Cristante? Non sarà squalificato, non c’è l’audio e non c’è la certezza assoluta, ma chi bestemmia è giusto che venga squalificato. Cristante è anche recidivo, può farla franca, ma non dovrebbe bestemmiare, né in campo né fuori…”

