Calciomercato Roma, i giallorossi guardano in casa Juve: oltre a Chiesa, piacciono Kostic e McKennie

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma e De Rossi sembrano guardare con grande interesse in casa Juventus in chiave mercato. Oltre a Federico Chiesa, riporta Calciomercato.com, sarebbero altri due i calciatori che il club di Trigoria sta seguendo in vista della prossima estate.

In uscita dai bianconeri c’è infatti Filip Kostic, esterno serbo di piede mancino che ricoprirebbe le caratteristiche dell’esterno a tutta fascia che cerca la Roma. Il cartellino non dovrebbe superare i 10 milioni di euro e lo stipendio i 2,5, costi in linea con le possibilità dei giallorossi.

Spinazzola, in scadenza di contratto, potrebbe tornare proprio alla Juventus con Kostic in direzione Trigoria a prendere il suo posto. L’esterno servo non sarebbe l’unico calciatore a piacere alla Roma: anche l’americano Winston McKennie, in scadenza 2025, interessa al club capitolino.

Fonte: Calciomercato.com

