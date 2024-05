Plusvalenze Roma, la Procura chiude le indagini sul club: a rischio processo Pallotta e Baldissoni, esclusi dal fascicolo i Friedkin

AS ROMA NEWS – La Procura di Roma ha chiuso l’indagine per falso in bilancio della AS Roma nell’indagine relativa alle plusvalenze fittizie. Lo scrive in questi minuti il portale ilmessaggero.it.

Sono esclusi dal fascicolo gli attuali vertici della società, Dan e Ryan Friedkin, mentre rischia di finire sotto processo la vecchia gestione del club giallorosso guidata da James Pallotta, Mauro Baldissoni e altri dirigenti.

La Guardia di Finanza aveva perquisito la sede della società ed era stata avviata un’indagine legata alle operazioni di acquisti e cessioni dei vari Marchizza, Frattesi, Tumminello, Luca Pellegrini, Defrel, Spinazzola, Cristante, Cetin, Cancellieri, Diaby e Kumbulla.

Fonte: ilmessaggero.it

