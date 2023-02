Beffa Solbakken, resta fuori dall’Europa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una beffa per la Roma, un segnale da parte della Uefa: Ola Solbakken non potrà prendere parte all’Europa League dopo i controlli effettuati dall’organo di controllo del calcio europeo.

La Uefa, dopo aver ricevuto la lista presentata dalla Roma, ha comunicato al club che l’elenco proposto non era corretto avendo ravvisato delle discrepanze riguardo alle limitazioni imposte dal Fair Play Finanziario e ha chiesto alla società giallorossa di escludere un calciatore a causa del superamento del limite sui costi della rosa.

A quel punto il club, di concerto con Mourinho, ha dovuto fare una scelta: doveva essere tagliato uno dei nuovi acquisti aggiunti in lista. E tra Wijnaldum, Llorente e Solbakken a rimetterci è stato proprio l’attaccante norvegese, ritenuto dal tecnico quello più “sacrificabile”.

La Uefa dunque dimostra di non fare sconti. Un segnale chiaro delle grandi difficoltà che la Roma dovrà affrontare nei prossimi anni sul mercato: il saldo tra acquisti e vendite dovrà essere in attivo, e non saranno ammesse deroghe.

Giallorossi.net – G. Pinoli