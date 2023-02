Zaniolo, rottura totale anche con lo spogliatoio: un compagno gli manda la foto del suo armadietto senza nome

AS ROMA NEWS – Altro che tregua. La rottura tra la Roma e Zaniolo è ormai totale. Insanabile con i proprietari del club, ma anche con tecnico e squadra.

Stando a quanto racconta oggi il Corriere.it, la visita medica a cui si è sottoposto l’attaccante non è stata con uno specialista della Roma, ma un medico terzo che ha confermato le difficoltà del calciatore dopo gli episodi che lo hanno visto protagonista.

Il club ha deciso di inserirlo in lista Uefa, ma questo è tutt’altro che un gesto distensivo nei suoi confronti. I Friedkin sono furibondi con lui, non hanno digerito il suo comportamento e non hanno intenzione di passarci sopra.

Stessa cosa anche i compagni di squadra, con i quali la rottura è segnata anche da un gesto emblematico compiuto da un suo ex collega di spogliatoio, che gli ha inviato una foto del suo armadietto senza più nome. Giocatore dunque fuori anche dal gruppo, definitivamente.

Fonte: Corriere.it