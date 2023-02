ALTRE NOTIZIE – Esordio super per Radja Nainggolan con la maglia della Spal, ma l’ex giallorosso non basta alla squadra di Daniele De Rossi per evitare la sconfitta interna contro il Bari.

Il Ninja, subentrato in campo sul 2 a 0 per gli ospiti, ha realizzato un gol e un assist, ma la squadra allenata dall’ex capitano della Roma ha comunque perso 4 a 3.

Il Bari resta in zona promozione, mentre la Spal scivola verso le parti pericolanti della classifica, al quart’ultimo posto.