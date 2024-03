Belgio, Lukaku convocato per le amichevoli con Irlanda e Inghilterra. Tedesco: “Svilar? Lo seguo da tempo, ma non può giocare con noi”

NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku è stato convocato dalla propria nazionale per i prossimi impegni del Belgio nonostante il problema all’anca.

Il commissario tecnico Tedesco ha deciso comunque di chiamarlo per le amichevoli contro Irlanda (23 marzo) e Inghilterra (26 marzo).

Nessuna convocazione invece per Mile Svilar, che sembrava orientato a rifiutare la chiamata della Serbia per aspettare il Belgio. Il ct dei diavoli rossi però fa chiarezza: “È un ragazzo che seguiamo da molti mesi, ma è chiaro che non può giocare per noi.

È chiaro perché siamo sempre in contatto con il nostro dipartimento legale e loro ci hanno confermato che non è possibile per lui cambiare la Federazione di nuovo, quindi la situazione è chiara“, ha concluso Tedesco.