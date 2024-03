L’ex giallorosso Osvaldo in lotta contro la depressione: “Sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Daniel Osvaldo sta attraversando un periodo difficilissimo della sua vita. L’ex attaccante della Roma ha condiviso un video su Instagram dove, tra le lacrime, parla delle sue dipendenze e della sua salute mentale:

“Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione, che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze da alcol e droghe. Sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani. Volevo raccontarlo e condividerlo con voi, sono in cura da uno psichiatra, vivo chiuso dentro casa, non riesco a fare nulla di produttivo.

Vi racconto questo perché credo che l’unica maniera per guarire davvero è condividere quello che sto passando”. Un pensiero alla ex compagna, la giornalista Daniela Ballester, con cui da poco ha concluso la relazione: “Mi scuso con Daniela e con la sua famiglia, li ho fatti soffrire con le mie scelte.

Non voglio fare la vittima, voglio solo che tu capisca. Le cose che faccio e le decisioni che prendo non sono giuste, tutta la rabbia che provo nei confronti del mondo e delle persone ha a che fare con le mie dipendenze e la mia depressione. È difficile uscirne”.

GUARDA IL VIDEO DI OSVALDO SU INSTAGRAM

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!