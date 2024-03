Calciomercato, contatti tra la Lazio e Zaniolo per giugno. La Roma ha una percentuale sulla rivendita

AS ROMA NOTIZIE – La Lazio è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato dal sito Tuttomercatoweb.com, nella lista dei desideri ci sarebbe l’ex Roma Nicolò Zaniolo.

L’attaccante si trova attualmente in prestito all’Aston Villa, ma in estate tornerà al Galatasaray: l’eventuale trattativa con il club biancoceleste non sarà facile per i trascorsi del calciatore in giallorosso, ma il presidente Claudio Lotito avrebbe già allacciato i primi contatti.

Il classe ’99 piace anche a Milan, Fiorentina e Napoli. La Roma resta spettatrice interessata, poiché ha una percentuale sulla futura rivendita: incasso da 2 milioni in caso di cessione a una cifra superiore ai 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza del prezzo sopra i 16,5 milioni.

Fonte: tuttomercatoweb.com