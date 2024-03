Lukaku out per un sovraccarico all’inguine, ma resta col Belgio. Bove rientra a Trigoria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku non giocherà la sfida che il Belgio ha in programma con l’Irlanda per un leggero sovraccarico all’inguine.

È quanto fa sapere la federazione belga, comunicando altresì come l’attaccante giallorosso viaggerà insieme alla squadra venerdì e dunque rimarrà in nazionale.

Nella scorsa settimana Lukaku aveva saltato la trasferta col Brighton per un problema all’anca per poi tornare a disposizione contro il Sassuolo domenica all’Olimpico.

Farà rientro a Trigoria invece Edoardo Bove, che dovrà rinunciare alla chiamata dell’Under 21. Il centrocampista classe 2002 lascerà Coverciano per un trauma al piede sinistro che non gli permetterà di essere a disposizione per le gare contro Lettonia e Turchia.