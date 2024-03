“ON AIR!” – CORSI: “Sexygate? Andava allontanato subito il Primavera”, TORRI: “La Roma non sta facendo una bella figura”, LO MONACO: “Storia diversa da come viene raccontata, meglio fare un passo indietro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le parole di Totti? Non tutti i giornali riportano quelle frasi su Dybala, quando ci sono questi eventi con tanta confusione, uno ruba una frase in un modo e uno in un altro… Alle parole di Totti bisogna sempre farci la tara, come il “non torno più alla Roma“. La sua riflessione su Dybala l’abbiamo fatta anche noi tante volte, poi però ci sono altri numeri con De Rossi che dicono che con lui l’argentino ha un grande minutaggio…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Acerbi ha sbagliato perchè è ignorante dentro, fortunatamente anche se il singolo spesso non evolve, l’umanità comunque va avanti…Friedkin non parla? Il buttero col cappello (Lotito, ndr), è talmente ignorante e tirchio che rovina le cose buone che fa con la Lazio, e se fossi un laziale non mi rappresenterebbe perchè non è una bella persona, mentre Friedkin mi rappresenta, ha un’immagine talmente pulita e vincente… Il caso del video a luci rosse? Quando non c’è molto di cui parlare, certe vicende vengono un po’ cavalcate, ma la cosa finirà come con le buste della spesa, si gonfierà da sola…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La storia del video a luci rosse ha sinceramente rotto le palle. Credo che dietro a questa vicenda si nascondano logiche legate ad altri licenziamenti avvenuti, ho il timore che questa storia venga cavalcata per motivi personali, buttando melma sulla Roma e destabilizzandola. Magari la vicenda si spegnerà come tante altre volte, e tra sei mesi leggeremo solo qualche trafiletto di come andrà a finire nei tribunali. Che sono l’unica sede opportuna dove andrebbe trattata questa vicenda…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La storia del video a luci rosse? Si parla addirittura di penalizzare la Roma, ma questi sono matti… Ora qualche fuoriuscito dalla Roma sta raccontando tutto a Dagospia, sta sparando in tutte le maniere contro il club… Tutta questa storia sembra essere vera, perchè pare ci sia il bambino della Primavera confesso…io l’avrei mandato via, quello che ha fatto è un reato, e se lo avessi allontanato subito a quest’ora non c’era niente. E’ questo che non riesco a capire. Perchè in una società piena di persone importanti, una volta a conoscenza di questa cosa, non lo ha mandato via? Non mi sembra che questo giocatore sia Totti o Pelè…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Questo ragazzo ha giocato nella Primavera anche nell’ultima partita…la gestione è talmente da dilettanti che rimani assolutamente basito…Però non è giusto che quando lavori per un’azienda e hai un contratto, vedi certe cose e non le denunci perchè ti fa comodo portare a casa lo stipendio, e quando invece vai fuori dici “adesso vi faccio vedere io“…chi fa la spia dopo per me non è una bellissima persona, e mi riferisco alle cose che vengono fatte uscire su Dagospia…falle uscire quando sei dentro, quando ci mangi con la Roma…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “La vicenda del video a luci rosse è stata gestita malissimo, e la Roma ne esce malissimo. Oltre al ragazzo che ha rubato il video, se questo video è stato fatto girare da altri tesserati, commettono reato anche loro. Ecco perchè sarebbe un casino di proporzioni galattiche. Sei riuscito a far diventare la vittima colpevole di qualcosa, e invece dovevi mettere a tacere la cosa allontanando subito il calciatore…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A Roma oltre a Friedkin c’è anche il suo braccio destro, quindi c’è qualcosa da mettere a posto nell’organigramma, ma anche nelle vicende extracalcistiche. E’ la voce del padrone, anche se regna sempre un silenzio tombale. E’ singolare questa scelta, quando hanno preso la Roma c’era anche il consiglio di parlare meno di Pallotta. Ma meno è un conto, mai è un altro… Si stanno infittendo i veleni all’interno della Roma, vediamo…la Roma suo malgrado in questa vicenda non sta facendo una bella figura, è una vicenda abbastanza sgradevole…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Sexygate? Anche noi abbiamo raccolto delle informazioni, e se la Roma avrà sbagliato saremo i primi a riconoscerne gli errori e a chiederne conto, il problema è che in questa fase le persone che stanno parlando sono le persone che fanno riferimento all’ufficio legale da questa ragazza. E dato che la storia che c’è stata raccontata, e si evince qualcosa dal comunicato fatto dalla Roma, è una storia un po’ diversa rispetto a come viene descritta sui giornali, per serietà riteniamo che sia un giudice a doversi esprimere. Dato che la storia è molto delicata è il caso di fare un passo indietro…Non mi risulta che la procura federale abbia sentito qualcuno della Roma, così come non mi risulta che possa prendere provvedimenti, né mi risulta che si possa davvero risalire a chi ha fatto uscire per primo questi video…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala è il calciatore più forte di questo campionato, su questo non c’è dubbio. Sulla tenuta fisica però è evidente che qualcosa manchi. Io però onestamente lo terrei anche a mezzo servizio, perché è uno che ti fa vincere le partite…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Forse anche io sarei più per tenere Dybala che non per cederlo. Ma è una bella perplessità. In ogni caso con De Rossi sta giocando più che con Mourinho, però c’è anche da dire che invecchiando non migliora. Più passa il tempo più gli infortuni sono destinati ad aumentare…”

