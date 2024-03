Roma, parla la mental coach: “Grandissimo lavoro di De Rossi. I miglioramenti non possono essere atletici o tecnici”

NOTIZIE AS ROMA – La mental coach Nicoletta Romanazzi ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica oggi in edicola, parlando anche dei calciatori della Roma da lei seguiti e del miglioramento avuto in queste settimane grazie alla cura De Rossi. Le sue parole:

Tra i calciatori che lei segue ce n’è uno della Roma, la squadra del momento, che però non l’ha autorizzata a fare il suo nome.

“Credo siano sbagliati i paragoni con Mourinho ma De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro. Segue ogni giocatore, ha riportato fiducia, piacere e divertimento nel gruppo. Gli allenamenti sono sempre stimolanti. In così poco tempo i miglioramenti non possono essere atletici o tecnici, è tutta una questione mentale”.

De Rossi fa parte di una generazione che conosce l’importanza del lavoro sulla testa.

“Ma si fa ancora troppo poco. Se ne parla di più, c’è maggiore apertura. Si comincia a capire che l’allenamento mentale è importante quanto quello fisico. Non bisogna curare i problemi, ma prevenirli con l’aiuto di un professionista.

Decine di campioni sono andati in difficoltà per le pressioni e l’ansia da prestazione: Simone Biles, Michael Phelps, Naomi Osaka . Anche Federica Pellegrini si è rivolta a un mental coach”.

