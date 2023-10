Belgio-Svezia interrotta dopo un attentato: uccisi due svedesi. Lukaku in campo e in gol su rigore

AS ROMA NEWS – Un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco poco dopo le 19 nel centro di Bruxelles, in boulevard d’Ypres e ha ucciso due persone di nazionalità svedese, forse due tifosi venuti ad assistere alla partita Belgio-Svezia in programma questa sera.

Nei video diffusi in rete da alcuni passanti si vede l’attentatore arrivare in scooter, vestito con un gilet arancione, scendere dal mezzo e imbracciare il mitra. Grida «Allah Akhbar», insegue le due vittime nella hall di un palazzo, poi torna in strada e spara verso le auto in strada, ferendo altre persone all’interno di un taxi. Poi riparte in scooter. Sarebbe ancora in fuga.

Nel frattempo allo stadio si stava giocando Belgio-Svezia, con l’attaccante giallorosso Romelu Lukaku partito titolare, e a segno su rigore. All’intervallo però i giocatori sono stati messi al corrente della situazione e la gara è stata interrotta.

Fonte: Corriere.it