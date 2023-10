Di Marzio: “Niente rinnovo per Mourinho, a fine stagione lascerà la Roma” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Il rinnovo con la Roma non arriva. Non ci sono mai state trattative con il club, e quindi a fine stagione si arriverà al divorzio a scadenza di contratto. Su questo non ci sono dubbi”.

Queste le parole piuttosto nette di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul futuro di Josè Mourinho alla guida della squadra giallorossa.

“Possibile avventura in Arabia Saudita? Lo volevano già questa estate, con Mourinho libero ci riproveranno ancora. Poi bisognerà vedere se lui deciderà di aspettare l’offerta di un top club“, conclude Di Marzio.

GUARDA IL VIDEO DELLE PAROLE DI DI MARZIO