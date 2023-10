Mangiante (Sky Sport): “Conte si è autocandidato per la Roma, ma io spero ancora nel colpo di scena di Mou. Azmoun? Ha talento, e con Lukaku…”

AS ROMA NEWS – Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, parla a Tele Radio Stereo tornando prima di tutto sull’argomento più caldo del momento, quello legato allo scandalo scommesse: “Il problema vero è il danno d’immagine del calcio italiano, domani a Wembley non ci saranno due giocatori dell’Italia che giocano in Inghilterra. I nomi tirati fuori a puntate aumentano questo stillicidio, che porterà qualcuno ad allontanarsi dalla passione per il mondo del calcio“.

Sulle parole di Antonio Conte: “Quando ho letto la sua dichiarazione sulle panchine di Roma e Napoli mi è sembrata una sorta di autocandidatura, strizza l’occhio alle due piazze. Lui è così, ambizioso. Nella Roma non potrebbe mai entrare in corsa, solo dei pazzi potrebbero pensare di esonerare Mourinho. Sono due grandi piazze che potrebbero sposarsi bene col carattere molto passionale, focoso, è un guerriero della panchina.

Mi illudo, ma io mi auguro ancora che ci sia una sorpresa, un colpo di teatro, e che Mourinho possa restare altri due o tre anni perchè sarebbe la persona giusta per dare di più rispetto a quello che la Roma ha costruito come struttura societaria. Il suo messaggio sul fatto che sia troppo solo, che servano più strutture, non è stato recepito. Capello diceva sempre che prima di tutto gli scudetti si vincevano con le società. Oggi a Trigoria c’è solo un ds come società e questo non basta”.

Sul possibile addio di Mourinho a fine stagione: “Attenzione a quello che può avvenire in quel caso: una disaffezione di un pubblico generosissimo, ma soprattutto la calamita di Mourinho nei confronti dei giocatori venuti. Se arrivasse il Motta e non il Conte di turno, il rischio di perdere giocatori come Lukaku e Dybala diventerebbe un elemento all’ordine del giorno…”.

Sulla situazione infortunati: “Io credo che uno tra Llorente che Smalling possa giocare col Monza, più lo spagnolo che l’inglese. L’assenza di Karsdorp dall’allenamento odierno? Qualcosa c’è. Speriamo sia solo un affaticamento o uno stop precauzionale. Azmoun? Ormai sta all’80%. Io penso che senza Dybala troverà spazio, con l’assenza di Dybala il primo cambio diventa lui e penso che lo vedremo contro il Monza. I piedi sono quelli di un giocatore di talento, mi aspetto che torni l’Azmoun dello Zenit. Mi intriga vederlo in coppia con Lukaku”.

Fonte: Tele Radio Stereo