Zalewski nella bufera. Corona: “E’ uno di quelli che scommette, stasera mostrerò le prove”

AS ROMA NEWS – La Roma, per ora, tace. Lo stesso fa il giocatore. Per ora a difendere Nicola Zalewski ci hanno pensato i suoi legali oltre a Zibì Boniek, ex calciatore giallorosso, ex presidente della federazione calcio polacca e attuale vicepresidente della Uefa.

E lo ha fatto usando parole anche piuttosto dure all’indirizzo di Fabrizio Corona, colui che sta cavalcando lo scandalo scommesse con rivelazioni su canali social e tv: “Questo è un terremoto incredibile, assoluto. Ma la questione può svilupparsi in modi diversi. Corona non è un giornalista, è un ex paparazzo che ricattava la gente”.

Ma Corona insiste e anche ieri sui profili social del suo Dillingernews ha rincarato la dose, dando appuntamento a questa sera quando sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella trasmissione Rai Avanti Popolo: “Mostreremo video e foto a supporto di quanto stiamo dicendo. Confermiamo che il nome di Zalewski non è tra gli indagati (per ora), ma è uno dei tantissimi giocatori che scommettono”. Il tutto corredato da immagini di scherno nei confronti di Boniek.

Poi l‘attacco alla Gazzetta dello Sport: “Scrive che Zalewski farebbe parte di una chat a tema scommesse, ma non ci sono evidenze di un suo coinvolgimento diretto. Quindi è lecito che un giocatore della Roma, chiamato a scendere in campo la domenica, sia in una chat per scommettitori? E allora io che seguo la cronaca nera da vent’anni mi iscrivo a una chat di omicidi?”.

Tante, troppe parole, senza una prova. In attesa che le indagini della Procura facciano il suo corso, non resta che aspettare la prossima mossa di Corona. Già questa sera. In ballo c’è la carriera di un 21enne.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera / Il Messaggero