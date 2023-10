Roma, c’è Dier a gennaio: è un pallino di Mourinho

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma mette Eric Dier nel mirino per il prossimo mercato invernale. Tiago Pinto è già a caccia di un difensore da prendere con un esborso minimo di denaro, e il centrale inglese sembra essere il primo della lista.

Difficilmente infatti arriverà Jerome Boateng, svincolato dal Bayern Monaco, che sembra destinato a finire anche lui nel mondo dorato dell’Arabia. Piace molto Oumar Solet, 23 anni, ma il Salisburgo non è disposto a cederlo in prestito.

Stesso discorso per Trevoh Chalobah, 24 anni, difensore francese del Chelsea sul quale c’è l’interesse di diversi club. Dei tre il più facile da prendere è sicuramente il 29enne inglese (con cittadinanza portoghese) del Tottenham.

Dier ha il contratto in scadenza a giugno, finora quest’anno non ha ancora mai trovato spazio con gli Spurs ed è uno che ha già lavorato con Mourinho, che lo trasformò da centrocampista in difensore e con cui l’inglese ha un rapporto eccezionale. Lo Special One sarebbe felicissimo di averlo con sé qui a Roma. La palla passa a Pinto.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport