Bellanova, Frattesi e Chiesa: ecco i “piani A” di De Rossi per la Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nel summit di mercato tenutosi qualche giorno fa nelle segrete stanze di Trigoria, Daniele De Rossi è stato piuttosto chiaro sui giocatori di cui avrebbe bisogno per rinforzare la Roma e portarla ad un livello più alto di quello attuale.

Il tecnico ha spiegato in generale le caratteristiche dei calciatori che gradirebbe avere in rosa, ma si è spinto anche più in là, facendo subito tre nomi di quei calciatori che sarebbero a suo modo di dire gli acquisti ideali per la Roma del prossimo anno. I famigerati “piani A” del mercato estivo giallorosso.

I nomi che l’allenatore ha fatto, racconta questa mattina il giornalista Lorenzo Pes de Il Tempo a Tele Radio Stereo, sono tre: Raul Bellanova, terzino destro del Torino, Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter già lungamente corteggiato (senza successo) da Pinto, e Federico Chiesa, esterno offensivo della Juventus. Tre calciatori italiani, tre titolari che potrebbero cambiare il volto di una Roma inchiodata al sesto posto da troppi anni.

La palla ora passa a Ghisolfi: su Chiesa il club capitolino sembra intenzionato a fare sul serio. Più difficili gli obiettivi Bellanova e Frattesi: Torino e Inter chiedono tanti soldi per lasciarli andare e servirebbe un investimento pesante da parte dei Friedkin. Ecco perchè il nuovo ds lavora anche ai piani B e C, tenendo il mirino puntato soprattutto sul campionato francese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!