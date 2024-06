De Rossi corteggia Politano. Idea Jota Silva: può liberarsi a 20 milioni di euro

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Si continua a parlare di esterni d’attacco in ottica Roma, con De Rossi che ha detto a Ghisolfi di aver bisogno di due ali in grado di saltare l’uomo e di saper interpretare alla perfezione il 4-3-3 che ha in testa per la squadra del prossimo anno.

Per questo sono al vaglio diversi profili che stuzzicano la fantasia del tecnico. Come Matteo Politano, 30 anni, esterno mancino del Napoli che ha ricominciato a sognare un ritorno nella Capitale dopo averlo sfiorato nel 2020. Il club azzurro ha scelto di puntare su Conte e su una rifondazione generale, va dunque capito se l’ex Primavera sarà inserito nella lista dei cedibili.

De Rossi, alla ricerca di un esterno destro di piede mancino, lo vedrebbe molto bene nel suo sistema di gioco. Politano e il club partenopeo sono legati da un contratto di altri tre anni, scadenza 30 giugno 2027, un accordo rinnovato pochi mesi fa, a gennaio scorso. Il giocatore ha un stipendio ricco, ma non di quelli insostenibili: guadagna 3,2 milioni di euro l’anno. E un valore di mercato che si aggira intorno ai 12-15 milioni. Insomma, cifre importanti (anche in funzione del fatto che il 3 agosto compirà 31 anni), ma non da far tremare i polsi.

Molto diverso il profilo di Jota Silva, ala sinistra portoghese di 24 anni che gioca nel Vitoria Guimaraes: per lui 15 gol e 7 assist nelle 42 partite stagionali giocate quest’anno. Ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro che può rappresentare una buona occasione di mercato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!