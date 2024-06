La Juventus gela la Roma: chiesti 40 milioni per Chiesa. Con Ramadani si parla di Boga e Fresneda

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’entusiasmo per il colpo Chiesa si raffredda bruscamente. La notizia dell’imminente incontro tra l’agente dell’attaccante, Fali Ramadani, e la dirigenza della Roma aveva infiammato la tifoseria giallorossa. Ora però arriva la doccia fredda: la Juventus ha sparato alto per il suo esterno d’attacco. Molto alto.

Nonostante Chiesa sia in scadenza di contratto nel 2025, la richiesta iniziale dei bianconeri è di 40 milioni di euro. Una cifra irricevibile per il club capitolino, che per l’attaccante ne vorrebbe spendere circa la metà. I problemi fisici e l’imminente scadenza del suo accordo con la Juve fa fare ben altre valutazioni a Ghisolfi. Il club si sta rendendo conto pian piano che i costi dell’operazione, tra cartellino e ingaggio, rischiano di essere troppo elevati.

Da qui la frenata. Da Trigoria quindi ora si affrettano a far sapere come l’incontro con Ramadani sia volto principalmente a parlare di altri calciatori sotto il controllo del procuratore. Al ds romanista interessano Jeremie Boga, reduce da un’annata non troppo convincente al Nizza: 5 gol e 6 assist in 29 partite giocate. Un altro calciatore della scuderia di Ramadani che interessa è il terzino destro 19enne Iván Fresneda dello Sporting Lisbona.

