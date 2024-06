Roma, Ghisolfi punta Nuamah del Lione

AS ROMA NEWS – Un attaccante di piede destro che giochi a sinistra, e uno di piede sinistro che giochi a destra. Sono questi i profili che la Roma sta cercando sul mercato per rendere efficace il gioco di mister De Rossi in vista della prossima stagione. Non a caso, oltre al nome di Federico Chiesa, stanno uscendo diversi calciatori nel mirino di Ghisolfi che occupano quella posizione.

Nico Gonzalez è un obiettivo possibile solo in caso di addio a Paulo Dybala visti i costi dell’argentino della viola: la Fiorentina chiede 35 milioni di euro. Più abbordabile invece Matteo Politano, anche lui esterno destro di piede mancino, profilo assai gradito a De Rossi come alternativa alla Joya.

Nelle ultime ore però è spuntato un nome nuovo che è finito nei radar di Ghisolfi: si tratta di Ernest Nuamah, 20 anni, attaccante ghanese del Lione. Anche lui è un ala di piede mancino che predilige giocare a destra, ma può occupare un po’ tutte le posizioni dell’attacco. Con la maglia dell’OL ha giocato 39 partite in stagione, totalizzando 7 gol e 3 assist. La sua valutazione ha già toccato i 18 milioni di euro.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Corriere dello Sport / Transfermarkt.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!