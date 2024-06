“ON AIR!” – LO MONACO: “L’interesse per Chiesa è concreto”, ROSSI: “Roma squadra di seconda fascia, non so se ha le risorse per colmare il gap”, PRUZZO: “Meglio puntare su 20enni poco conosciuti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Continuo a sentir parlare di Chiesa come se fosse un affare scontato, è pericolosa sta cosa. Non voglio fare il pessimista cosmico, ma l’Inter ti parte sopra, il Milan pure, l’Atalanta anche, la Juve idem, con il Napoli di Conte quantomeno parti alla pari, sul Bologna va messo un asterisco perchè ha cambiato allenatore… la Roma è arrivata sesta, non è in Champions, è una squadra di seconda fascia. Ma secondo voi la Roma ha le risorse per colmare questa differenza? Un conto è ambire, e un conto è provarci. Perchè per provarci devi avere delle risorse…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per me le risorse che deve avere la Roma sono le idee, del tuo allenatore e del tuo ds. Devi andare sul mercato con delle idee forti per sopperire a delle risorse economiche che non hai… Poi se parliamo di soldi, se levi Smalling, Spinazzola e un altro, ti ripaghi lo stipendio di Chiesa. Lo stipendio? Gli devi dare 6 milioni, quelli che dai già a Pellegrini…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Non capisco tutto questo pessimismo, questa convinzione che la Roma sarà ridimensionata, che l’anno prossimo arriveremo decimi… A settembre se non sbaglio si ripartirà tutti da zero punti…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Politano era a un passo dalla Roma nel 2020, addirittura venne a fare le visite mediche a Villa Stuart, ma poi ci rispedirono indietro Spinazzola… Chissà se questa sarà la volta buona. E’ davvero complicato capirecosa farà la Roma, oggi ad esempio la Gazzetta dello Sport esclude l’acquisto di Chiesa, e questo mi fa pensare che possa essere un reale obiettivo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Siamo all’inizio di giugno, il mercato è ancora tanto lungo. Non penso che la Roma possa fare un mercato da 100 milioni, ma con qualche cessione mi aspetto dei rinforzi e una rosa che sarà migliorata. I nomi fatti da De Rossi? Lui è andato per caratteristiche, ma qualche nome lo ha fatto: i tre in copertina sono Bellanova, Frattesi e Chiesa. Sono i profili che rappresentano l’ideale per De Rossi. Ieri da Trigoria ci hanno tenuto a smorzare gli entusiasmi per Chiesa, secondo me è una trattativa che deve ancora iniziare ma che esiste e può svilupparsi. Su Bellanova e Frattesi invece andrei più cauto, sono calciatori che costano tanto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Chiesa? Ho dei dubbi, penso che sia tutta una mossa degli agenti per stanare la Juve. Io sarei contento se venisse alla Roma, fuori dall’infermeria è il più forte giocatore italiano. Era prevedibile che quest’anno avesse qualche stop fisico, era la stagione del suo rientro dopo l’infortunio al crociato… Cosa mi aspetto da questo giugno sul mercato? Mi aspetto parecchio, sono tantissime le cose da fare: Ghisolfi sarà oberato di lavoro nel suo studio a Trigoria…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se Ghisolfi e la Souloukou venissero a raccontare a noi gli obiettivi di mercato della Roma, allora farebbero male il loro lavoro. Ma quando veniamo a conoscenza di qualcosa lo scriviamo, e da quello che ci risulta l’interesse della Roma per Chiesa è reale, c’è ed è concreto. E per questo cerchiamo di raccontarlo come è successo oggi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io spero che la Roma vada su giocatori non tanto conosciuti, altrimenti avrebbero costi troppo alti, stile Atalanta o Bologna. Altrimenti tra due o tre anni ti ritrovi a dover ricostruire. Io punterei su 4-5 giocatori forti, ma non troppo altrimenti i costi sarebbero esagerati, di 22-23 anni… Politano? Non so che differenza ci sia con El Shaarawy… Io cercherei di portare un Lookaman semi sconosciuto, questa è la mia idea…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’indicazione di De Rossi è chiara, vuole calciatori di gamba, che cambino passo, che saltino l’uomo. Mi sembra evidente dai nomi che si fanno che le indicazioni sono queste. Il progetto è di rafforzare molto la Roma sugli esterni. Qualcuno si è sorpreso del riscatto di Angelino, ma è uno che piace a De Rossi per il passo e il piede che ha. Poi quali giocatori riuscirà a prendere la Roma da qui a fine mercato lo vedremo. Non penso che Conte voglia tenere Politano, non è uno che fa tutta la fascia nel 3-5-2 e può essere un’opportunità…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Politano è quasi di impossibile collocazione col calcio di Conte. Lui gioca senza ali, fa un 3-5-2 abbastanza rigido e Politano non rientra proprio… Politano a me piace, ma ha 31 anni, spendere molti soldi per un giocatore di 31 anni…è vicino a quella che sarà una parabola discendente… Chiesa e Politano sono giocatori giusti per il gioco di De Rossi, sono due giocatori che non rientrano nei piani di Juve e Napoli. Ma Chiesa all’Europeo può diventare protagonista, e in quel caso vediamo che succede…”

Redazione Giallorossi.net

