Rosella Sensi si candida a sindaco di Visso. Il sostegno di Totti: “Saremo tutti con te”

ALTRE NOTIZIE – Rosella Sensi, ex presidente della Roma dal 2008 al 2011, è tra i candidati alle prossime elezioni comunali a Visso. Seguendo le orme del padre Franco, che ha retto le sorti del comune negli anni ’85-’95, l’ex patron giallorosso si propone come portavoce di un futuro promettente per la comunità.

Il sostegno alla sua candidatura non si è fatto attendere: Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha inviato un messaggio di incoraggiamento tramite un video su Facebook, ora virale, condiviso dalla lista “Cambiare Insieme”. “Ciao Rosella, volevo farti un saluto e un grande in bocca al lupo sperando che un giorno potrai diventare il Sindaco di Visso, e appena lo diventerai noi saremo là tutti quanti vicino a te, un saluto e un abbraccione”, ha dichiarato Totti.

Anche il cantautore Antonello Venditti si è unito al coro di sostegno: “Cara Rosella in bocca al lupo, porta un po’ di Roma a Visso, ci vediamo a Visso. Un bacione a tutti gli abitanti di Visso”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!