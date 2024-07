Bellanova più Chiesa, il flop azzurro aiuta la Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Raoul Bellanova per sistemare la fascia destra, Federico Chiesa per dare qualità, strappi e gol alla fascia sinistra. Con l’eliminazione dell’Italia agli Europei in corso in Germania, la Roma è pronta a lanciare l’assalto ai due giocatori azzurri.

E se una grande prova della Nazionale, e dei due giocatori in questione, avrebbe fatto lievitare il prezzo dei cartellini dei diretti interessati, il flop dell’Italia di Spalletti viene in aiuto di Ghisolfi. Il terzino del Toro non è mai sceso in campo e non ha potuto mettersi in vetrina. L’ala bianconera, impiegata dal ct a destra, ha reso poco e male come tutta la squadra.

La Juventus, che prima dell’Europeo sparava 40 milioni come richiesta per il suo calciatore (in scadenza di contratto nel 2025), dovrà abbassare le pretese. Anche perchè i bianconeri, dopo aver acquistato Douglas Luiz sono in procinto di chiudere per Khephren Thuram dal Nizza, e sognano anche Koopmeiners. Per questo dovranno inevitabilmente cedere altri pezzi della propria rosa. Questa settimana potrebbe essere importante per riprendere le trattative per Chiesa, cominciando concretamente un dialogo con la Juve.

Simile il discorso per Bellanova: Cairo chiedeva 22 milioni di euro, la Roma è disposta a inserire nell’affare Nicola Zalewski, calciatore che interessa ai granata. L’affare, ancora tutto da impostare, potrebbe concludersi con l’aggiunta di un conguaglio economico di una decina di milioni a favore del Torino. Al momento Ghisolfi è concentrato sull’affare Le Fee, il primo giocatore che potrebbe vestire di giallorosso di questa campagna acquisti ancora agli albori. Poi il ds andrà all’assalto dei due azzurri. Smaniosi di rifarsi dopo il flop degli Europei.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport

