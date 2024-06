Bellanova, primo sì alla Roma. Bove o Zalewski per accontentare il Torino

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Continua la caccia al terzino destro dentro la Roma, con De Rossi che ha espresso il suo chiaro e preciso gradimento per Raoul Bellanova del Torino come rinforzo ideale per quella corsia. Ghisolfi si è messo subito al lavoro per provare ad accontentare le richieste del tecnico.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), il giocatore granata avrebbe già comunicato il suo ok al trasferimento alla Roma, tanto che il club giallorosso e l’agente dell’esterno avrebbero già raggiunto un principio di accordo su ingaggio e durata del contratto.

Ora però arriva la parte più difficile: accontentare le richieste del Torino. Cairo ha fatto sapere per vie traverse alla Roma che il terzino, ora impegnato in Nazionale agli Europei, vale 23 milioni di euro. Una cifra esagerata per Ghisolfi, che punta a trovare un accordo al ribasso, magari inserendo un calciatore della rosa per accontentare i granata. I due giocatori che potrebbero finire nell’affare, racconta l’edizione odierna del Corriere della Sera, sono Edoardo Bove e soprattutto Nicola Zalewski, prodotti del vivaio che piacciono molto al Toro.

Fonti: Leggo / Corriere della Sera

