Hummels-Roma, ora si mette in mezzo il Napoli: Conte lo vuole in azzurro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra Hummels e la Roma ora c’è di mezzo il Napoli. Il difensore tedesco, 35 anni, è a caccia di una nuova avventura in Europa e il suo agente ha cominciato ad offrirlo alle squadre gradite, trovando terreno fertile a Trigoria.

L’esperto centrale difensivo, nonostante l’età avanzata, viene considerato il rinforzo ideale per completare il reparto arretrato giallorosso formato al momento da Mancini, Ndicka e Kumbulla, di rientro dal prestito al Sassuolo. Llorente invece non è stato riscattato e quindi per ora è rientrato al Leeds in attesa di una mossa della Roma.

Hummels, nominato miglior difensore dell’ultima Champions League dove è stato grande protagonista fino alla finale persa contro il Real Madrid di Ancelotti, è stuzzicato dall’offerta dei giallorossi, mentre sembra molto meno attratto da quella del Mallorca (“Ho letto la notizia, ma non ne so nulla“, ha detto il giocatore a riguardo). La Roma dunque si piazza in pole position, ma ha chiesto al giocatore di attendere 15 giorni: prima della fumata bianca servirà piazzare Smalling in Arabia Saudita, e l’agente dell’inglese è già al lavoro.

Il difensore però non aspetterà a lungo. E in mezzo ora ci si è messo anche il Napoli, che si è fatto avanti con l’agente del calciatore. Antonio Conte è a caccia di rinforzi di esperienza e gradirebbe molto avere Hummels in azzurro. Il primo rinforzo dei partenopei sarà Rafa Marin, difensore spagnolo di 22 anni, ma l’ex allenatore di Inter e Juventus non si accontenta e vuole anche un centrale più solido e navigato. La Roma ora dovrà guardarsi da una rivale pericolosa.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo / Gazzetta dello Sport

