Belotti al Como per 5 milioni, c’è l’accordo con la Roma. Ora manca solo il sì del Gallo

AS ROMA NEWS – La Roma potrebbe operare la prima cessione di questa sessione di calciomercato e operare una piccola ma importante plusvalenza che potrebbe permettere a Ghisolfi di cominciare a raggranellare un tesoretto per ricostruire l’attacco giallorosso.

E’ stata infatti raggiunta un’intesa con il Como per la cessione a titolo definitivo di Andrea Belotti, 30 anni, centravanti di proprietà della Roma di rientro a Trigoria dopo un prestito non troppo fortunato alla Fiorentina. Il Gallo era arrivato nella Capitale a scadenza di contratto, dunque tutta la cifra incassata verrà messa a bilancio come plusvalenza.

Per la fumata bianca però manca ancora un dettaglio non da poco: serve infatti il via libera dell’attaccante, che sperava e spera ancora di restare in viola. Con l’addio di Italiano e l’arrivo di Palladino non sono state definite le strategie di mercato dei toscani, e Belotti vorrebbe aspettare di capire se con il nuovo tecnico ci potrà essere spazio per una sua conferma.

Ghisolfi dunque attende una risposta dal centravanti, e spera che questa possa arrivare in tempi brevi per permettere al ds di fare cassa e cominciare a muoversi con un colpo in entrata. Il direttore sportivo dovrà piazzare anche Shomurodov e soprattutto Abraham, per il quale restano ancora timidi i sondaggi della Premier.

