Belotti a Trigoria tra oggi e domani. Per il Gallo pronto un programma di allenamenti specifici

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ arrivato il giorno di Andrea Belotti. Il Gallo, diventato ormai un beniamino dei tifosi giallorossi dopo i ripetuti no alle offerte pervenute nelle scorse settimane (una anche della Lazio), a breve varcherà i cancelli di Trigoria.

Oggi infatti verranno sistemati i dettagli del trasferimento di Felix alla Cremonese, con il giocatore che partirà per la Lombardia nelle prossime ore.

Lo stesso farà Belotti: il giocatore è atteso nella Capitale tra oggi pomeriggio e domani mattina per svolgere le visite mediche e firmare con i giallorossi.

Se le tempistiche lo permetteranno, il Gallo raggiungerà la squadra a Torino per Juventus-Roma di sabato, altrimenti il giocatore aspetterà a Trigoria il rientro dei suoi nuovi compagni, pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso.

Il calciatore si è allenato duramente a Palermo in questi giorni per farsi trovare pronto, ma gli manca il ritmo partita. Per lui pronto un programma di allenamento specifico, molto simile a quello messo a punto per Wijnaldum, che lo porterà a trovare la migliore condizione in breve tempo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Corriere dello Sport / Il Tempo