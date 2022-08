Gini non perde il sorriso: Mou e i compagni sbalorditi dalla reazione dell’olandese

NOTIZIE AS ROMA – Per Gini Wijnaldum è arrivato il momento di decidere. La tibia è stata ingessata lunedì e da quel momento dovevano trascorrere 72 ore prima di un nuovo controllo per stabilire se passare sotto i ferri o scegliere una terapia conservativa.

Oggi dunque il calciatore deciderà quale delle due strade percorrere. All’olandese l’ultima parola, ma prima il calciatore ne discuterà con Roma e PSG, oltre che con Georg Ahlbaumer, il luminare della Klinik Gut di St. Moritz messo a disposizione dei Friedkin.

In attesa di sapere come avrà intenzione di procedere Gini, l’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela dei particolari importanti per quello che riguarda l’umore del ragazzo.

Nonostante la mazzata che lo metterà fuori gioco probabilmente fino al prossimo gennaio, Wijnaldum non ha perso il suo consueto ottimismo: gli amici, i nuovi compagni e persino José Mourinho si dicono sbalorditi da come ha saputo reagire Gini dopo l’infortunio.

Il 31enne di Rotterdam scrive messaggi ispiranti sulla chat della squadra (con uno li ha ringraziati per essere scesi in campo con la sua maglia e la scritta “Forza Gini” durante il riscaldamento di Roma-Cremonese), si dimostra positivo ed è parte integrante del gruppo nonostante l’immediato stop.

Fonte: Corriere dello Sport