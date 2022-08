Roma, Pinto a caccia del mediano tra bocciature e preferiti

AS ROMA NEWS – Con Felix pronto a salutare Trigoria, destinazione Cremona, e Belotti che prenderà il suo posto al centro dell’attacco giallorosso, Tiago Pinto sta concentrando ora tutti i suoi ultimi sforzi sul rinforzo per la mediana di Mourinho, diventato necessario dopo il ko inaspettato e doloroso di Wijnaldum.

Il tempo stringe, il mercato chiuderà tra meno di una settimana, e non è rimasto molto tempo per individuare, trattare e chiudere l’affare. Al momento la ricerca del giocatore su cui affondare è ancora avvolta da tanti dubbi e incertezze. L’unica cosa che appare certa è che Pinto non possa spingersi in là rispetto alle formule utilizzate fino ad ora: un prestito con diritto di riscatto.

Si cerca dunque un’occasione allettante, anche tra i campionati esteri. Oggi ad esempio escono nomi nuovi di zecca rispetto ai giorni scorsi, tutti proposti dal Corriere dello Sport, che punta forte su Mady Camara, 25 anni, mediano dell’Olympiacos: sarebbe lui il prescelto di Pinto, ma il guineano è un titolare fisso del club greco e per acquistarlo sarà necessario uno sforzo economico immediato.

Nella lista di Pinto poi figurerebbero anche i nomi di Ross Barkley, 28 anni, mediano del Chelsea e Julian Weigl, 26 anni, centrocampista tedesco del Benfica. Sembra invece perdere consistenza il nome di Denis Zakaria: dopo il no alla Roma del giocatore lo scorso gennaio per vestire la maglia della Juve, ora Pinto non è più interessato allo svizzero.

Non convincono gli altri nomi proposti dagli intermediari: sia Bakayoko che Grillitsch non sono stati scartati, per diversi motivi, dalla Roma. Restano da seguire con attenzione invece le piste che portano a Tameze del Verona e ad Allan dell’Everton.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / La Repubblica / Il Romanista