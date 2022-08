E’ fatta: Felix alla Cremonese per 6 milioni più 3 di bonus. Belotti in arrivo a Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – La fumata bianca è finalmente arrivata: il giovane attaccante ghanese Felix Afena-Gyan si trasferisce alla Cremonese. Lo riferisce in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

L’accordo con la Roma è stato raggiunto in questi minuti, ai giallorossi andranno 6 milioni di euro più tre di bonus, mentre il giocatore firmerà un quadriennale da 600 mila euro netti all’anno. Stando a quanto filtra, ai giallorossi spetterà anche il 10% sull’eventuale futura rivendita.

La partenza di Felix spalanca le porte ad Andrea Belotti, ormai pronto a mettersi in viaggio per Roma. Il Gallo ha atteso per settimane il via libera di Pinto senza cedere alle proposte arrivate in questi giorni.

Accontentato Mourinho, che avrà il rinforzo d’esperienza per l’attacco di cui aveva bisogno. Belotti potrebbe già essere in panchina sabato pomeriggio in occasione di Juventus-Roma.