Belotti alla Roma in 48 ore: è la settimana del Gallo

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – E’ la settimana del Gallo. Andrea Belotti sta per diventare un nuovo giocatore della Roma, e sarà probabilmente l’ultimo colpo in entrata prima dell’inizio del campionato.

Il giocatore ha deciso: vuole solo la Roma. E per questo sta continuando a rifiutare ogni altra offerta. Tiago Pinto sta per fargli spazio: vicinissime le cessioni di Kluivert, Carles Perez e Shomurodov, che permetteranno ai giallorossi di tornare sul mercato anche per un rinforzo in difesa.

Ogni giorno da oggi può essere quello giusto: entro mercoledì il gioco a incastri si sbloccherà. Per Belotti è pronto un triennale a 2,8 milioni di euro più bonus.

L’attaccante completerà il reparto avanzato giallorosso, pronto quest’anno a cambiare look: meno esterni offensivi, più giocatori in grado di segnare gol.

