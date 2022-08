Pinto accelera sul fronte cessioni: Villar oggi alla Samp, poi tocca a Shomurodov e Perez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto accelera sul fronte cessioni. A pochi giorni dal via al campionato il general manager vuole concludere le operazioni più calde e dare a Mou, prima della sfida contro la Salernitana, una squadra molto vicina a quella che avrà a disposizione il 1 settembre.

Oggi giornata decisiva per la cessione di Gonzalo Villar: lo spagnolo si accasa alla Samp, e in mattinata svolgerà le visite mediche per i doriani. La Roma ha accettato di cederlo in prestito con un semplice diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni.

Il club spera che il giovane centrocampista possa rivalutarsi in maglia blucerchiata e non avere problemi a trovare un acquirente al termine della stagione.

Diversa invece la situazione Shomurodov: per il centravanti uzbeko, 27 anni, Pinto pretende che sia inserito un obbligo di riscatto proprio per non trovarsi un altro esubero di difficile collocazione la prossima estate. Il Bologna sembra essere il club disposto ad averlo con questa formula: sarà una settimana decisiva.

Vicina anche la cessione di Carles Perez: la Roma ha deciso di non farlo partecipare alla presentazione della squadra visto che lo spagnolo – fermo anche per un lieve infortunio – sta per andare al Celta Vigo. La formula sarà quella del prestito, da capire chi abbia vinto il braccio di ferro sul diritto/obbligo di riscatto. Kluivert invece è a un passo dal Fulham.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica