Una Roma da paura

AS ROMA NEWS – La Roma travolge lo Shakhtar con un pokerissimo da urlo che fa sognare i tifosi presenti all’Olimpico, al termine di una festa bellissima culminata con i cinque gol con cui i giallorossi si sbarazzano della formazione ucraina.

I giornali oggi in edicola sottolineano la forza con cui la squadra di Mourinho si è imposta ieri sera, annichilendo un avversario di prestigio, seppur lontano parente della squadra che fu per colpa della guerra.

I Fab Four, Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham, danno spettacolo e confezionano insieme il primo gol. L’applausometro del pubblico presente ieri allo stadio lancia un messaggio chiaro: Zaniolo non si tocca. Il 22 è forse il calciatore più accompagnato dagli incoraggiamenti dei tifosi, e lui risponde con una prestazione super in campo.

La squadra sta bene, è convinta dei suoi mezzi, e ha fatto il pieno di qualità in questo mercato. Mourinho, anche lui acclamatissimo dal pubblico, è soddisfatto. E al momento del suo ingresso in campo indica la squadra più volte, un gesto che non passerà inosservato: l’allenatore vuole che l’affetto e il sostegno dei tifosi sia soprattutto rivolto ai ragazzi più che a lui.

Il resto è spettacolo: i cinque gol di ieri dimostrano che la Roma c’è ed è pronta. “Da paura”, “Che show”, “Squadra che fa sognare”, sono solo alcuni dei titoli che compaiono oggi sulle pagine dei quotidiani. E tra meno di una settimana si comincia: contro la Salernitana si farà sul serio.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica