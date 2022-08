ROMA-SHAKHTAR DONETSK 5-0: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è conclusa da pochi minuti l’ultima sfida amichevole della Roma prima dell’inizio della stagione, quella giocata questa sera all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk.

La squadra di Mourinho ha stravinto per cinque a zero contro la formazione ucraiana, che purtroppo è calata molto di tasso tecnico a causa della difficile situazione nel proprio paese.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di presentazione dell’Olimpico, sempre tenendo presente che la partita di oggi era una semplice partita amichevole.

TOP DEL MATCH

L’attacco della Roma– Davanti la Roma fa davvero paura. Abraham, Dybala, Zaniolo e Pellegrini giocano a meraviglia e fanno girare la testa agli avversari. Inarrestabili.

Dybala– Una menzione speciale, riguardo l’attacco, la merita l’argentino, che inizia a far vedere le prime magie e sembra iniziare ad intendersi a meraviglia con i compagni di reparto.

Matic – Il centrocampista serbo, ex Manchester United, ha disputato un primo tempo splendido: tanti palloni rubati, ritmo, geometrie, lanci e verticalizzazioni. Una crescita impressionante.

El Shaarawy – Il Faraone sembra davvero in forma: la sua entrata dona tanta vivacità alla squadra e regala un assist perfetto per Zaniolo. Se continua così può essere davvero un arma in più per la Roma.

L’ovazione per Zaniolo – Uno splendido stadio Olimpico riserva tantissimi cori per Zaniolo, e soprattutto una vera ovazione alla sua uscita, ricambiata da saluti e sorrisi del giocatore. L’affetto del pubblico per questo giocatore sembra non risentire delle tante (troppe) notizie di mercato sul giovane talento giallorosso.

FLOP DEL MATCH

La mancanza di un difensore – La scelta di far giocare nuovamente Vina come terzo difensore centrale (guarda caso mancino) sembra l’ennesimo segnale di Mourinho sulla mancanza di un difensore con certe caratteristiche. Il fatto che poi anche Bove sia inizialmente costretto a giocare in quel ruolo sembra far capire chiaramente quale sia il prossimo obiettivo di mercato della Roma indicato dall’allenatore.

Afena-Gyan – Spiace dover metter questo giocatore tra i flop della serata, ma purtroppo la sua involuzione è abbastanza evidente. La sua entrata in campo si fa notare solo per due errori grossolani, prima per la perdita del pallone in corsa e poi per una palla facile calciata alle stelle. Peccato.

Giallorossi.net – Fabio Fiorini