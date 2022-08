(LIVE!) ROMA-SHAKHTAR DONETSK: 4-0 (18′ Pellegrini, 40′ Mancini, 45′ aut. Konoplia, 58′ Zaniolo)

AS ROMA NEWS – Serata di gala allo Stadio Olimpico, dove la Roma presenta ai suoi tifosi la nuova squadra guidata da Josè Mourinho a meno di una settimana dall’inizio della nuova stagione.

Tutto esaurito per il match di questa sera, con i giallorossi che affronteranno gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per capire in che condizioni è la squadra a pochi giorni dall’esordio in campionato contro la Salernitana.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto del match, buon divertimento su Giallorossi.net!

ROMA-SHAKHTAR DONETSK, LE FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Viña; Celik, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

A disp.: Svilar, Ibañez, Smalling, Karsdorp, Cristante, Bove, Wijnaldum, El Shaarawy, Shomurodov, Volpato, Felix.

All.: Mourinho.

SHAKHTAR: Trubin; Konopla, Bondar, Matvienko, Kornienko; Stepanenko, Bondarenko; Sudakov, Kascuk, Mudrik; Totovitski. All.: Jovicevic.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

58′ – QUARTO GOL DELLA ROMA!!! ZANIOLO!!! Subito grande percussione del Faraone, che con un assist al bacio manda in porta Zaniolo, che batte con un preciso il portiere dello Shakhtar!

57′ – Entra El Shaarawy, esce Spinazzola.

55′ – La ripresa è iniziata su ritmi decisamente più bassi rispetto alla fine della prima parte di gara. La Roma gestisce con sicurezza il largo vantaggio sulla squadra ucraina.

46′ – Si riparte! Entrano Svilar, Ibanez, Smalling, Cristante e Karsdorp. Escono Rui Patricio, Kumbulla, Vina, Matic e Celik.

45′ – FINE PRIMO TEMPO – Finisce la prima parte della gara con la Roma in vantaggio di ben 3 reti. I giallorossi giocano sulle ali dell’entusiasmo e grazie ad un attacco davvero incontenibile.

45′ – TERZO GOL DELLA ROMA!!! Grande azione di Matic sulla destra, il centrocampista serbo mette un pallone tesissimo rasoterra al centro dell’area, e Konoplia lo manda incolpevolmente nella sua porta!

40′ – RADDOPPIO DELLA ROMA! MANCINI! Abrahm è rapidissimo a sfruttare un errore difensivo degli ucraini, l’attaccante scarica per Zaniolo che fa velo, e Mancini scarica un destro potente e imparabile per Tubrin!

36′ – Palo della Roma! Zaniolo scarica un sinistro potentissimo dopo un’azione personale, ma la pala si stampa sul palo alla destra di Tubrin!

33′ – Magia di Dybala! L’argentino si accende all’improvviso dribblando un avversario con un colpo di tacco al volo e scaricando un sinistro potente ma bloccato dal portiere avversario non senza difficoltà! Che numero!

32′ – Dopo il gol del vantaggio la Roma sta gestendo la partita con sicurezza e personalità, affacciandosi spesso nell’area avversaria soprattuto attraverso triangolazioni e scambi rapidi tra gli attacanti.

26′ – Cooling break.

25′ – Lancio splendido di Dybala che lancia Zaniolo verso la porta, ma l’attaccante calcia troppo centrale. La Roma davanti sembra sempre molto pericolosa.

18′ – GOOOAALLL! PELLEGRINI! Grandissima azione della Roma: Pellegrini duetta in velocità con Dybala, Zaniolo e Abraham, e alla fine il capitano scarica un potente sinistro all’incrocio dei pali! Che azione della Roma!

16′ – Altra bella azione di Zaniolo, che si libera di due difensori di forza ma poi calcia al lato.

14′ – Dopo un maggiore possesso palla dello Shakhtar, la Roma si fa vedere per la prima volta in avanti con una bella discesa di Zaniolo che lancia per Dybala, l’argentino duetta bene con Abraham ma poi calcia debolmente a lato.

10′ – Partita dai toni per ora piuttosto bassi, le squadre si studiano a vicenda.

0′ – Fischio dell’arbitro! Si comincia!