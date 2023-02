BELOTTI: “E’ stata la mia miglior partita da quando sono alla Roma. Se c’è da fare la guerra, io sono pronto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Salisburgo.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

È la tua miglior partita da quando sei qui?

“Penso di sì e sono molto contento perché è una partita molto importante. L’avevamo preparata bene, la qualificazione è meritatissima e credo in campo si sia visto”.

Sei uscito tra gli applausi per la prima volta:

“Alle prime volte ho avuto delle difficoltà anche a livello fisico. Aver saltato il ritiro mi ha penalizzato. Poi mi stavo riprendendo ma mi sono infortunato. Ho continuato a lavorare e ora sto bene fisicamente. Ora cerco di dare tutto in campo, io voglio vincere e basta. Se c’è da fare la guerra, sono pronto a fare la guerra”.

Come accetti la tua nuova condizione di alternativa?

“Quando ho scelto la Roma sapevo che era questa la situazione. Sapevo di arrivare in una squadra forte e ho voluto mettermi in gioco. Tammy è un attaccante veramente forte, la mia volontà è sempre stata di migliorarmi. Io voglio dare tutto, l’importante è farsi trovare sempre pronti perché si vince tutti insieme”.

ANDREA BELOTTI A DAZN

Quanto sognavi questa serata?

“Non me l’aspettavo, sentire la gente che urla il mio nome è qualcosa di magico. Cerco di dare tutto me stesso, voglio vincere sempre. La gente lo capisce”.

Stai tremando, sei emozionato?

“Sono emozionato, sapevamo l’importanza di vincere oggi. C’è tanta adrenalina, poi sinceramente sono anche un po’ stanco”.

Sei arrivato all’ultimo tiro stremato.

“Si, ho cercato di dare tutto ma ero stanco, non sono riuscito a dar la giusta forza”.

Questa è un’altra Roma?

“La Roma è cresciuta tanto, siamo maturati anche grazie alla mano del mister. C’è una grande unione tra di noi, ci aiutiamo sempre e questo ti porta a fare grandissime cose e arrivare a grandi risultati”.