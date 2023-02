ROMA-SALISBURGO 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ribalta l’1 a 0 dell’andata battendo con pieno merito il Salisburgo per due a zero. Decidono i gol di Belotti e Dybala.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli austriaci nel match di Europa League:

Rui Patricio 6 – Praticamente inoperoso nel corso di tutto il match, e questa la dice lunga sulla prestazione difensiva della squadra.

Mancini 7 – Fa capire subito a Okafor che sarebbe stata una serata durissima. Non sbaglia niente.

Smalling 7 – Alza il muro, dalle sue parti non si passa in nessun modo.

Ibanez 6,5 – Si becca subito un giallo pesante che gli costerà la squalifica, ma poi si allinea alla prestazione di livello dei colleghi di reparto.

Zalewski 6,5 – Spinge con costanza a destra, anche se gli manca la qualità dell’ultima giocata. Dall’81’ Karsdorp sv.

Matic 8 – Mostruoso. Sempre nel cuore della manovra, dispensa geometrie di qualità e recupera un’infinità di palloni.

Cristante 7 – Veste i panni del gregario, e lo fa con la solita efficacia. Sfiora il gol con un bolide che stava per stendere il buon Khon.

Spinazzola 8 – Improvvisamente tornato il giocatore strepitoso che avevamo lasciato prima del terribile infortunio al tendine d’Achille. Devasta il diretto avversario con una serie di accelerazioni micidiali e due assist di grandissima qualità col mancino. Corre fino all’ultimo secondo del match.

Pellegrini 7 – Innesca Spinazzola con un tocco geniale in occasione del gol del raddoppio. Tanta corsa e un lavoro prezioso in mezzo al campo. Dal’81’ Wijnaldum sv.

Dybala 7,5 – Gioca con cuore, classe e determinazione. Il risultato è un’opera splendida, condita con un gol e tante giocate da applausi. Dal 93′ El Shaarawy sv.

Belotti 8 – Indemoniato. Il gol, da rapinatore d’area, lo galvanizza ancora di più. Nella ripresa diventa addirittura commovente per come lotta su tutti i palloni, vincendo praticamente ogni duello e facendo ammattire i diretti avversari. L’Olimpico gli riserva la giusta ovazione all’uscita dal campo. Dall’86’ Abraham sv.

JOSE’ MOURINHO 7,5 – La sua Roma sta crescendo a vista d’occhio, trascinata dai recuperi preziosi di alcuni giocatori chiave. Una squadra che corre, lotta, crea occasioni e non subisce quasi nulla. E che può arrivare lontano continuando così.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini