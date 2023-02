SPINAZZOLA: “Felice della partita fatta e della qualificazione. Queste due partite mi danno una scossa mentale che mi serviva”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Spinazzola parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Salisburgo.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Sei tornato quello dell’Europeo…

“Io mi alleno sempre al meglio, ogni tanto ci riesco… Io sto cercando di stare al mio livello, sono felice di come abbiamo giocato e della qualificazione”.

Prestazione collettiva…

“Sì, come sempre. Difficile che non lo faccia questa Roma. Chiunque gioca dà il meglio per la squadra”.

Sei tornato, cosa ha fatto la differenza?

“Cerco di migliorarmi, spero di avere continuità. Mi alleno al massimo per stare sempre al meglio. Queste due partite mi danno una scossa mentale che mi ci voleva…”