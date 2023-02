(LIVE!) ROMA-SALISBURGO, le formazioni ufficiali: attacco Dybala-Belotti, Zalewski e Spinazzola sulle fasce

AS ROMA NEWS – Allo Stadio Olimpico va in scena la gara di ritorno dei playoff di Europa League con la Roma che ospita il Salisburgo, vittorioso di misura all’andata.

Dopo l’1 a 0 della Red Bull Arena, stasera i giallorossi devono ribaltare il risultato e vincere con due gol di scarto per passare il turno e volare agli ottavi di finale.

Una vittoria di misura infatti porterebbe la sfida ai supplementari e quindi ai rigori. Non sarà facile strappare il pass per il prossimo turno per i ragazzi di Mourinho: sarà una gara da giocare al massimo.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:50 – La Roma comunica il suo undici titolare con un tweet: Zalewski e Spinazzola sulle fasce, Pellegrini sulla trequarti con Dybala e Belotti coppia d’attacco. Abraham parte dalla panchina.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti.

Ore 19:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco saremo in grado di comunicarvi le formazioni ufficiali di Roma-Salisburgo.

ROMA-SALISBURGO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Celik, Karsdorp, Wijnaldum, Camara, El Shaarawy, Bove, Volpato, Abraham.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. Allenatore: Jaissle.

A disposizione: Walke, Stejskal, Van der Brempt, Baidoo, Onguene, Kjaergaard, Forson, Gloukh, Koita, Sesko.

ARBITRO: Vincic (Slovenia).

ASSISTENTI: Klancnik-Kovacic (Slovenia).

IV UOMO: Obrenovic (Slovenia).

VAR: Kajtazovic (Slovenia).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini