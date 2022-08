Belotti, ecco in cosa consiste la clausola che fa scattare il rinnovo di due anni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel comunicato ufficiale dell’acquisto di Andrea Belotti da parte della Roma c’è un particolare che non è sfuggito a molti: il Gallo ha firmato un contratto di un solo anno con opzione per altri due.

Una formula particolare che viene spiegata in questi minuti dal portale iltempo.it. Nell’accordo infatti è presente una clausola che fa scattare il rinnovo automatico di altri due anni nel caso in cui Belotti giochi almeno il 60% della partite che mancano da qui alla fine del campionato.

In soldoni, il Gallo dovrà effettuare almeno 21 presenze nelle restanti gare della Serie A 2022-2023, e non importa di che durata. In questo modo il giocatore spera di avere un certo spazio nella Roma.

Il centravanti comincerà ad allenarsi in gruppo da domani, e sarà convocato da Josè Mourinho per Roma-Monza, prima gara in cui il Gallo spera di poter esordire, anche solo per qualche minuto.