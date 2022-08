La grande ammucchiata: dopo tre giornate, sei squadre in testa al campionato. E domani si riparte

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il pareggio tra Fiorentina e Napoli per 0 a 0 arrivato ieri sera a chiudere la terza giornata di campionato lascia la Serie A senza un padrone.

Al momento infatti sono ben sei le squadre in testa al campionato: oltre alla Roma di Mourinho, in vetta troviamo anche Milan, Atalanta, Torino, Napoli e Lazio. Una vera ammucchiata, come viene definita oggi su alcuni quotidiani.

E domani si riparte subito: i rossoneri di Pioli affronteranno il Sassuolo fuori casa, un match che nasconde diverse insidie. Compito sulla carta più facile per Roma e Inter, che giocheranno rispettivamente contro Monza e Cremonese davanti ai propri tifosi.

Agevole anche il turno del Napoli, che mercoledì al San Paolo affronterà il Lecce. La Lazio invece sarà di scena a Marassi sul campo della Sampdoria, ferma a un misero punticino dopo tre giornate. Giovedì sera scontro al vertice invece tra Atalanta e Torino: almeno una delle due squadre dovrà dire addio al gruppo di testa del campionato. Che, calendario alla mano, dovrebbe restare piuttosto nutrito almeno per un altro turno.

Giallorossi.net – F. Turacciolo