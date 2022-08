Belotti in arrivo, una scossa per Abraham. Poi caccia al difensore

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ultimi quindici giorni di mercato. Dopo la pausa di ieri per il Ferragosto, da oggi ripartono le contrattazioni per formalizzare gli ultimi accordi, con le squadre che cercheranno di portarsi a casa i rinforzi necessari a migliorare le rispettive rose.

In casa Roma Mourinho aspetta ancora due rinforzi. Il primo è l’attaccante che deve far rifiatare Tammy Abraham, ma anche dargli una scossa in più in campo. L’inglese al momento non ha rivali in rosa, con Felix e Shomurodov che non hanno convinto lo Special One.

Mou sa che per far rendere tutti al meglio è importante avere una sana concorrenza in rosa. E per questo vorrebbe avere Andrea Belotti, esperto e affamato centravanti, come numero nove alternativo per l’attacco giallorosso. Il suo arrivo a Trigoria metterebbe un po’ di sana pressione a Abraham, e questo non può che fargli bene.

Il Gallo per ora ha scelto di aspettare la Roma, anche perchè sia lui che la sua famiglia preferirebbero di gran lunga restare in Italia, e trasferirsi nella Capitale, rispetto alla Turchia o al Nizza. Ma Pinto deve accelerare se vuole chiudere: il mercato è imprevedibile e dinamico, e le sorprese sono dietro l’angolo.

La settimana in corso è quella del dentro o fuori: la Roma spera di piazzare uno dei suoi attaccanti per fargli spazio, e non è detto che decida di farlo accontentandosi di un prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore le cose saranno di sicuro più chiare. Belotti ha comunque dato priorità assoluta ai giallorossi, sempre che nel frattempo non arrivi una proposta che gli faccia cambiare idea.

Il secondo rinforzo dovrebbe arrivare in difesa, visto che a centrocampo Mou ha ritrovato Pellegrini e può contare sul giovane Bove, oltre che su Matic, Cristante e Wijnaldum: il reparto appare completo.

Lo Special One invece abbraccerebbe volentieri un altro difensore centrale: Tiago Pinto è a caccia dell’affare in prestito, e continua a sperare per Bailly, ma il Manchester United è un osso duro. Sembra essere stato bocciato invece Zagadou, che dopo gli ammiccamenti iniziali è stato messo da parte per via dei suoi problemi fisici.

Giallorossi.net – G. Pinoli