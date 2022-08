Di Maria, lesione muscolare all’adduttore: salterà Juventus-Roma

AS ROMA NEWS – Brutta notizia per Allegri: nonostante l’ottimismo del tecnico toscano sulle condizioni di Di Maria, il giocatore dovrà fermarsi per almeno dieci giorni.

Gli esami a cui il giocatore è stato sottoposto oggi dopo l’infortunio rimediato ieri sera contro il Sassuolo hanno evidenziato una lesione muscolare all’adduttore di basso grado.

L’attaccante verrà rivalutato tra una decina di giorni, ma sembra scontato il suo forfait per Juventus-Roma, in programma il 27 agosto.