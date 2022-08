Inter, problema alla coscia per Mkhitaryan: out 2-3 settimane

ALTRE NOTIZIE – La stagione è cominciata da pochi giorni e già cominciano i primi infortuni, specie quelli muscolari.

Dopo Di Maria, ko per una ventina di giorni per una lesione all’adduttore, anche l’ex giallorosso Henrikh Mkhitaryan si ferma per un problema muscolare.

L’armeno, 33 anni, ha avvertito un problema nel corso di Lecce-Inter e oggi ha svolto gli esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Le condizioni del giocatore verranno rivalutate nei prossimi giorni ma, riferisce Sky Sport, è ipotizzabile uno stop di due o tre settimane.