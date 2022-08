Kluivert vuole solo il Fulham: ignorata un’altra offerta accettata dalla Roma. Il mercato di Pinto è bloccato

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma è ancora alle prese con la grana delle cessioni, specie quelle relative ai fuori rosa, scrive in questi minuti il portale iltempo.it (E. Zotti).

Se l’ostacolo per vedere Belotti in maglia giallorossa rimangono le questioni Shomurodov e Felix, c’è una altra di Roma che sta comunque dando del filo da torcere al general manager Tiago Pinto che prima di provare ad accontentare Mourinho – lo Special One continua a chiedere un attaccante – deve fare i conti con i capricci dei fuori rosa.

Diawara rappresenta ormai da inizio estate la zavorra del mercato romanista, adesso a puntare i piedi ci si è messo anche Justin Kluivert. L’olandese infatti ha da tempo un accordo con gli inglesi del Fulham – che ha messo sul piatto un ricco ingaggio e commissioni per l’entourage – e in virtù della parola data agli inglesi sta rifiutando tutte le altre destinazioni proposte dalla Roma.

A Trigoria infatti è arrivata un’offerta ritenuta soddisfacente dal club dei Friedkin, che però non è stata neanche presa in considerazione da Kluivert. Una situazione simile a quella di Carles Perez, che dopo essersi accordato con il Celta Vigo, ha ignorato la corte di diverse squadre disposte a garantirgli uno stipendio adeguato e addirittura a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto.

Anche sul fronte Shomurodov la situazione non è rosea. Il Bologna si era mostrato interessato all’uzbeko ma, dopo aver capito che non esistono i margini per prenderlo in prestito, sembra aver abbandonato la pista che porta al numero 14 giallorosso. All’orizzonte non sembrano esserci neanche offerte per Felix: il ghanese piace a Sassuolo e Salernitana ma, per ora, nessuno dei due club è andato oltre un semplice sondaggio esplorativo con l’agente del giocatore. La speranza al Fulvio Bernardini è che negli ultimi giorni di mercato la situazione possa cambiare. Scenario che al momento appare tutt’altro che scontato.

Fonte: iltempo.it