Contro la Cremonese ancora spazio ai Fab Four, ma per la Juve si cambia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Fab Four non si toccano. Almeno per il momento. Contro la Cremonese, lunedì prossimo, Josè Mourinho dovrebbe confermare il trio delle meraviglie con Pellegrini a supporto.

La partita consente di puntare su una formazione molto offensiva, che costringerà gli ospiti a difendersi ma che renderà difficile reggere l’urto della qualità offerta dall’attacco romanista. A centrocampo Cristante appare davanti a Matic, mentre sulle fasce potrebbe cambiare qualcosa: Zalewski scalpita.

Ma ben presto sarà tempo di scelte ancora più difficili per Mourinho: la partita successiva infatti vedrà la Roma affrontare la Juventus allo Stadium. Per l’occasione è molto difficile immaginarsi ancora una formazione spregiudicata e iper-offensiva.

Per Mou sarà tempo di decidere quale dei tre talenti lasciare in panchina: al momento rischierebbe Dybala, apparso ancora lontano dalla forma migliore. La Joya a quel punto diventerebbe l’arma da giocarsi a partita in corso. Il centrocampo avrebbe più peso con Wijnaldum in mediana al fianco di Cristante o Matic, e Pellegrini pronto a sdoppiarsi nel doppio ruolo.

